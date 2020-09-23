Doğu Anadolu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Erzurum'un bir sporcu kenti olduğunu ve kış sporlarında da Türkiye'nin birincisi olduğunu söyledi.

Kentin, kış sporlarında kayak başta olmak üzere kayaklı atlama ve diğer sporlarda çok iyi olduğunu ifade eden Memiş, "Hem bakanlığa bağlı tesislerimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin tesisleri fevkalade. Yüksek irtifa kamplarımız var. Hem futbol alanında hem de Avrupa'nın 2 bin 100 irtifadaki tek olimpik yüzme havuzu Erzurum'da. Onun için Alman yüzme milli takımı, İtalyanlar, Slovaklar, İsviçreliler ve Avrupalılar Erzurum'a geliyor. Böyle bir avantajımız var. Bu avantajı biz her alanda çok iyi sporcular yetiştirmek üzere kullanmalıyız. Bu yönde gayretlerimiz de var." dedi.

Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e çıktığını da anımsatarak Erzurum'un doğasının muhteşem olduğunu, Türkiye çapında profesyonel dağcıları bulunduğunu belirtti.

"Doğu Anadolu'nun o sert iklimini kış turizminde çok iyi değerlendiriyoruz. Yaklaşık 1 milyon turist çekiyoruz." ifadesini kullanan Memiş, kendisinin de hemen her gün spor yapmaya çalıştığını, spor yapınca insanın kendini sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, bireysel sporların önemine dikkati çeken Memiş, tedbir aldıktan sonra her türlü sporun yapılabildiğini kaydetti.

Programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesengil'in yaptığı konuşmanın ardından Yakutiye Gençlik Merkezi maskotları "Dadaş" ve "Cankız", alana gelen sporcular ve ailelere kolonya ve dezenfektan verdi.

Ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, antrenörleri eşliğinde sosyal mesafeye kuralına uyup maske takarak gösteri yaptı.

Etkinlikte 8 farklı branşta gösteri yapan sporcuları ziyaret eden Vali Memiş, gençlerle spor yaparak heyecanlarına ortak oldu.

- Kars

Kars Şehir Stadyumu Sentetik Yüzeyli Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, birçok sporcu bir araya geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla atletizm sporcuları 100 metrede yarıştı.

Kafkas Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu, tekvando ve judo sporcuları da hünerlerini sergiledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da etkinlikler kapsamında masa tenisi, basketbol ve badminton oynadı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Spor Haftası vesilesiyle sağlıklı bir yaşam için herkesi spora davet ettiğini anlatarak "Bir süre önce hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da 80. Yıl Şehit Stadyumu'nda, "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri eşliğinde gösteriler sundu. Gösteriler, sosyal mesafe ve maske kuralına göre yapıldı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, sporun gençliğin iyi yetişmesinin, birtakım prensipler ve disiplinlerle donanmasının önemli bir vasıtası olduğunu belirterek, "Sporun evrensel bir dil ve anlaşma vasıtası olduğu düşünüldüğünde uluslararası alanda ülkemizin, devletimizin adını gururla duyuracak gençlerin, sporcuların bu tesislerden ve tanık olduğumuz organizasyonlardan yetişeceğini unutmamalıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner diğer protokol üyeleriyle birlikte alanı gezerek sporcuların yaptığı etkinlikleri izledi.

- Erzincan

Erzincan Tartan Atletizm pistinde düzenlenen etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.

Atıcılık, karate, okçuluk, güreş, paten, jimnastik branşlarında gösteri yapan sporcular pistte antrenörlerle yürüyüş yaptı.



Etkinlikte konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Avrupa Spor Haftası'nın her yıl kutlandığını ve farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyleri bir araya getirerek hareketlilik bilincini arttırmanın hedeflendiğini söyledi.

- Tunceli

Tunceli'de de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Munzur Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi.



Mameki Parkı'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinlik kapsamında Erzurum, Elazığ, Van, Bingöl, Erzincan, Malatya ve Muş'tan kentte gelen yaklaşık 100 rafting sporcusu, Munzur Çayı'ndaki 5 kilometrelik mesafede kıyasıya mücadele etti.



Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.



Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay, Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Reha Asan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve vali yardımcıları katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da Karaağaç Spor Kompleksi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, bireyleri ve toplumu ömür boyu sürecek fiziksel aktiviteye teşvik ederek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden program, bayrak yarışı, golf, basketbol, okçuluk, branşların gösterileri, halat çekme yarışı ve yüzme gösterilerinin ardından sporcularla çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.



Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinliklere katılan Iğdır Valisi Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve sporcuları tebrik etti.