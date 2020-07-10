  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:18:47 -
Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğleden itibaren Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgedeki yağışların Erzurum ve Kars'ta yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman doğulu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 16, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı