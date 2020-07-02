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Aktüel

Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:08:46 -
Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, Erzincan çevresinin de sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ile Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörüldü.

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