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Aktüel Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:31:53 -
Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır ve Erzincan'da 13 derece olarak kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Iğdır ve Erzurum'da 26, Kars'ta 23, Ardahan'da 19 derece.


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