Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Erzurum Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla valilik bahçesinde kabul töreni düzenlendi.

Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile çok sayıda davetli katıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamalarının haklı gururunu ve coşkusunu yüreklerde hissettiklerini söyledi.

Erzurum'un milli mücadelede önemli yere sahip olduğunun altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi'nde vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, milli iradenin hakim kılınacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, her türü işgal ve müdahaleye karşı, topyekun karşı konulacağı kararlar alınmıştır. Bu yönüyle Erzurum Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin aşılmaz kalesi olmuştur."

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel pasta protokoldekilerce kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Vali Memiş ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoy halindeki araçlarla şehir turu atıp vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

- Iğdır

Iğdır'da da Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü nedeniyle Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen programda, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Atatürk büstüne çelenk sundu.

Halk Eğitim Merkezi Kafkas Dansı Topluluğu'nun Kafkas dansları gösterileri, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Dans ekibinde bulunan çocuklar, gösteri sonunda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Gösteride açılan bayraklar, dansçılarca daha sonra Sarıibrahim'e verildi. Sarıibrahim bayrakları öperek teslim aldı.



Tören, Sarıibrahim'in tebrikleri kabulüyle son buldu.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tebrikleri Kovid-19 nedeniyle bahçede kabul etti.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun katıldığı tören şiir dinletisiyle devam etti. Bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak törenleri izledi.

Öksüz, buradaki konuşmasında, köklü reform ve projeleriyle güçlü konuma ulaşan devletin mazlumların umudu, zorbaların kabusu olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti

Öksüz, "Geçmişten günümüze hep çetin mücadelelere sahne olan cennet vatanımız, zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, toprağını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. 1923 ile 2023 arasında kurulan köprüde yine milletimizin azim ve kararlılığıyla yeni destanlar yazılmaktadır." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Konvoyu" düzenlendi. İlçedeki hükümet konağı önünde yapılan törenin ardından yaklaşık bin araçlık konvoy ilçe merkezini turlayarak, TOKİ konutları kavşağı üzerinden Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar ilerledi.

Kağızman ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törende Kaymakam İshak Çınar tebrikleri kabul etti. Törende, şiir dinletisi ve çeşitli halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

- Ağrı

Ağrı'da ise Vali Osman Varol'un Valilikte tebrikleri kabulü sonrası Hükümet Konağı önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Varol, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyet mücadelesinin toplum olarak yanmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişin mücadelesi olduğunu ifade ederek, "İstiklal mücadelesinden harap şekilde çıkan Türkiye bugün güçlü ekonomisi, dinamik nüfusu, haklara dayalı yönetim anlayışıyla demokratik bir hukuk devleti olarak bölgesinde ve dünyada saygın ve etkili bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu.

- Erzincan

Erzincan'da Polis Evi bahçesinde düzenlenen törende, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, tebrikleri kabul etti.

Vali Makas, burada Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Cumhuriyet, milletimiz için bir tanımdan ve yönetim biçiminden öte yüzyıllardır milletçe inşa ettiğimiz kaynağını hak, adalet ve eşitlikten alan bir yaşam tarzının bugün vücut bulmuş halidir. Cumhuriyetin kazanımlarının başında gelen eşitlik, özgürlük ve sosyal dayanışmanın özellikle son yıllarda yapılan demokratik düzenlemelerle anayasamızda teminat altına alınıp uygulandığına şahit olmaktayız." ifadesini kullandı.

Törene, Makas ve Aksun'un yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in valilik bahçesinde tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamaların yapılacağı Kongre Caddesi'ndeki tören alanına geçildi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, bugün Cumhuriyet Bayramı'nı milletçe kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin Türk insanının ufkunu açtığını, yaratıcı gücünü ortaya çıkardığını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer Cumhuriyet ile taçlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri gerçekleşmiştir."

Şiirlerin okunması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden tören, resmi geçit ile sona erdi.

- Tunceli

Tunceli'de de valilik binası bahçesinde gerçekleşen programda, Vali Mehmet Ali Özkan, tebrikleri kabul ederek kurum amirleri ve temsilcileriyle bayramlaştı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gerek aklı gerek ilmi gerekse bedeniyle ülkesine hizmet etmiş vatan erlerini, vatan evlatlarını selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü olan bugün de sizlerin, ilimizin, ülkemizin ve bu yüce Türk milletinin nerede bir ferdi varsa onların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."



Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Baro Başkanı Kenan Çetin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.