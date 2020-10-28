Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ERZURUM (AA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta çelenk sunma töreni yapıldı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilen törene, il protokolünün yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı marşlar seslendirdi.

Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kentte ayrıca "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünden başlayan yarışlarda, yıldız ve genç kategorideki sporculardan oluşan 60 katılımcı, 1500 metrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

- Ardahan

Ardahan'daki tören, Valilik bahçesinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve kurum temsilcileri katıldı.

Vali Öner, törene katılanlar ile bir süre sohbet edip bayramlarını kutladı.

Törende, maske ve mesafe kuralına dikkat edildi.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile bazı il protokolü katıldı.

Ayrıca kentin Kağızman ilçesindeki İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende de Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Sarıkamış ilçesinde ise Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Ağrı

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Osman Varol, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Törene, Vali Varol'un yanı sıra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Vekili Metin Karadoğan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.