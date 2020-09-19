Doğu Anadolu'da "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Havuzbaşı'ndaki törenin ardından Vali Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve beraberindekilerle Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sağanağın etkili olduğu törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, gazilerin Türk milleti nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlarla övüneceğiz, övünmeye devam edeceğiz." dedi.

Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı koruduğunu anlattı.

Törene, 25 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız protokolün diğer üyeleri ile gaziler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneğini ziyaret etti.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik binası önünde gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.



Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler kentteki Kıbrıs Gazisi Haydar Bucuğa'yı evinde ziyaret etti.

- Iğdır

Iğdır'da Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunması ile tören sona erdi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, protokol üyeleri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunduğu törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ve kurum amirleri katıldı.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali Makas ve beraberindekiler, Erzincan Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir süre sohbet etti.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Erhan Altın ile Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı.