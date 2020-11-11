Doğu Anadolu işadamlarına dış ticaret anlatılacak
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla, bölge illerindeki iş çevrelerine yönelik 16-17 Kasım’da “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecek.
DAİB Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla Elazığ, Batman, Şırnak, Cizre-Şırnak, Tatvan-Bitlis, Van, Erzincan, Erzurum ve Doğubayazıt-Ağrı’da yerleşik iş çevrelerine yönelik 16- 17 Kasım’da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek. Etkinliklerde, Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, e-Ticaret/e-İhracat Uygulamaları konuları anlatılacak. Bu yılın ocak-kasım döneminde toplam 51 ilde, 33 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenirken, 3 bin 66 kişi bu seminerlerden faydalandı. Yıl sonuna kadar organizasyonlara uzaktan eğitimlerle ara verilmeden devam edilmesi planlanıyor.