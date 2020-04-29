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Aktüel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

2020-04-29 10:54:39 -
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ı dün etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ı dün etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli'de 7, Erzincan ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Iğdır'da 18, Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan ve Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor.

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