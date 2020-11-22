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Aktüel Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:54:49 -
Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00 itibarıyla başlamasıyla vatandaşların sıklıkla kullandığı İller Bankası Kavşağı ve Bülent Angın ile Adnan Menderes bulvarlarının boş olduğu görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara ceza yazdı.

- Mersin

Mersin'de ise sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sık sık devriye görevi icra etti.

- Hatay

Hatay'da da saat 20.00 itibarıyla esnaf, iş yerini kapatırken vatandaşlar da evlerine çekildi.

Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı, kentin en işlek noktalarından Atatürk, Saray, Gündüz ve İnönü caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, cadde ve sokaklarda uygulama yaparak dışarıda bulunan vatandaşları uyardı. ​​​​​

- Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşların yoğun kullandığı Devlet Bahçeli Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nın boş olduğu görüldü.

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