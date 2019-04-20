"Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyiz"

Doğu Akdeniz’de bulunan milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervlerinin ardından Türkiye’ye karşı kurulan ittifak, Türkiye’nin varlığını ve çıkarlarını doğrudan hedef alıyor. Konuyla ilgili Akit’e konuşan Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Genel Sekreteri Mesut Emre Karaköse, “Bizim için Doğu Akdeniz pasta savaşı değil, ölüm kalım mücadelesi demektir. Hiçbir oldu bittiye izin veremeyiz, vermeyeceğiz” diye konuştu. Doğu Akdeniz’e ilişkin Amerikan Senatosu'na sunulan tasarısının Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirten Karaköse, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığını ve S-400 alımını doğrudan hedef alan bir metin söz konusu. Her ne kadar tasarının gerekçesinde "Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla" hazırlandığı belirtilse de, Türkiye'ye karşı var olan şer ittifakına yasal altyapı hazırlanmak isteniyor. Tasarı ile ABD, İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında işbirliği sağlamak için ‘Doğu Akdeniz Enerji Merkezi' kurulması öngörülüyor” dedi.

Oldu bittiye izin vermeyeceğiz

“Bölgede kıyısı olan Mısır, Lübnan gibi ülkelerin yanı sıra İtalya, İngiltere, Fransa gibi bölge dışı aktörler de Türkiye karşıtı kuşatmaya katılmaya hevesli görünüyorlar” diyen Karaköse, “Bizim için Doğu Akdeniz demek enerji kaynakları ya da hatlarından pay almak demek değildir. Pasta savaşı değil, ölüm kalım mücadelesi demektir. Ege’den kuşatılan Türkiye, güneyden de kuşatılırsa açık denizlere çıkamayan, üç tarafı denizlerle çevrili bir kara ülkesine dönüşecektir. Biz 1081 yılında İzmir-Aydın'da beylik kuran Çaka Bey'in, denizler fatihi Umur bey'in, Alanya'dan denizlere mühür vuran Alaaddin Keykubat'ın, Akdeniz'i bir Türk Gölü haline getiren denizcilerin torunlarıyız. Hiçbir oldu bittiye izin veremeyiz, vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.