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Doğu Akdeniz'de milyarlarca metreküp doğalgaz bulundu

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis, 10. parselde yapılan araştırmalarda 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulduklarını duyurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:50
Doğu Akdeniz'de milyarlarca metreküp doğalgaz bulundu

Kıbrıs Rum yönetimi, 10. parselde yapılan araştırmalarda 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Açıklama Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis ile sondajı yürüten Amerikan Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Asprey'den geldi. 141 ile 226 milyar metreküp arasında olarak açıklanan doğalgaz rezervi, Kıbrıs Türk tarafına ait parsellerle çakışmayan 10’uncu parselde keşfedildi.

Rum Enerji Bakan Lakkotropis, Amerikan-Katar ortaklığında gerçekleşen sondajda keşfedilen rezervin keşfinin tek yanlı ilan edilmiş Rum parsellerindeki potansiyeli gösterdiğini söyledi.

Söz konusu rezerv, daha önce Afrodit adlı 12. parselde keşfedilen 128 milyar metreküplük rezervden daha büyük oluşuyla Kıbrıs’ta şimdiye kadar bulunan en büyük rezerv olma özelliği taşıyor.

Exxonmobil şirketi parselin gerçek potansiyelini belirlemek için önümüzdeki aylarda doğrulama çalışmaları yapılacağını belirterek miktarın cesaret verici olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:50
  1. Doğu Akdeniz
  2. KKTC

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  • Mesut SarpMesut Sarp30 dk önce
    Vermedi Mabud neylesin Sultan Mahmud...

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