Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirler kapsamında uzun zamandır kapalı olan ve yarın ibadete açılacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Camiler dışında cemaatle namaz kılınacak TÜYAP Fuar Alanı ve Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda da yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

- Mersin

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, semt pazarlarında maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kurallarını denetledi.

Ekipler, ürünlerin fiyatlarına ilişkin de denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler de yarın ibadete açılacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

- Hatay ve Osmaniye

Antakya Belediyesi ekipleri, cemaatle namaz kılınacak camiler ve avlularını dezenfekte etti.

Osmaniye Belediyesi ekipleri de ibadete açılacak camilerde, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kadirli ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre ana cadde, sokak ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde cerrahi maske kullanımını zorunlu hale getirildi.



