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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:28:28 -
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

ADANA (AA) - Adana'da, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki alışveriş merkezleri, pazar yerleri, taksiler ile kuaför ve berber salonlarında denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti, bilgilendirmeler yaptı.

Türk Kızılay tarafından hastalar için hazırlanan hijyen paketleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

- Mersin ve Hatay

Mersin'de, LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretildi. Erdemli Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerden 36 bin 220'sinin maskesini hazırlayarak ilçelere göndereceklerini belirtti.

Toroslar ve Akdeniz ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da denetledi.

Hatay'da ise park ve bahçelerde dezenfeksiyon işlemi sürdü.

Antakya Belediyesine ait zabıta ekipleri de pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüp esnafı sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

- Osmaniye

Osmaniye'de belediye ekiplerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki denetlemeleri sürüyor.

Yapılan denetimlerde çalışan ve müşterilerin maske takıp takmadığı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve randevuyla müşteri kabul edilip edilmediği kontrol edildi.

Ekipler ayrıca iş yerlerini dezenfekte ederken, iş yeri sahiplerine maske ve hijyen seti verdi.

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