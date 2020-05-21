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Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:00:43 -
Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

ADANA (AA) - Doğu Akdeniz'de, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama, batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar ve yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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