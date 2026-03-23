Dünya Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik! İngiliz savaş gemisi bölgeye ulaştı
Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik! İngiliz savaş gemisi bölgeye ulaştı

İngiltere, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırarak HMS Dragon savaş gemisini bölgeye gönderdi.

İngiltere, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını güçlendirme adımlarını sürdürüyor. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurdu.

 

Healey, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, HMS Dragon gemisinin, bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtti.

 

Bakan Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un, bölgede bulunan müttefik güçlerle adanın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

 

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanma pilotlarının, Kıbrıs'ın yanı sıra Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savunmasına yönelik yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Healey, "Son 15 yılın herhangi bir döneminden daha fazla sayıda savaş uçağımız bölgede bulunuyor." dedi.

İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"
İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması
İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
'Türkler düzeni bozuyor' yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya'da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
İran'da casus avı! 25 kişi kelepçelendi: Siyonistlerin "medya merkezi" deşifre edildi!
İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü dev operasyonlarla ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı öne sürülen dev bir şebekeyi çök..
Silivri'de yolsuzluk tiyatrosu: Yolsuz Ekrem ve avaneleri köşeye sıkıştıkça saldırdı
İstanbul’u parsel parsel talan eden "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının 8’inci duruşmasında, yolsuzluk şebekesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu ve saz..
