Doğu Akdeniz ile ilgili dikkat çeken sözler: Sonuna kadar gideceğiz

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. 2 sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam eden Türkiye, uluslararası hukuka uygun hareket ederek kural ihlali yapmamaya özen gösteriyor. Bununla birlikte başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi gibi yönetimler, Ankara’ya saldırmaktan geri durmuyor. Uluslararası hukuka uymayan skandal adımlarla Türkiye’yi bölgeden kovmaya çalışan emperyalist uşakları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok emperyalist ülkeleri de kendi saflarına çekmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de bulunan 320 metreküp doğal gaz rezervi hakkındaki müjdeyi verirken Doğu Akdeniz’de de müjdenin yakın olduğunu söylemişti. Tüm gözler bölgeden gelecek güzel haberlere odaklanmışken, Yunanistan ve Türkiye düşmanı “dostlarının” tırmandırdığı gerilim de dikkatle takip ediliyor.

Doğu Akdeniz gündemi bu denli yoğunken, bölgeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan bazı gazeteciler, özellikle emperyalist ülkelere dikkat çekerek Türkiye’nin rahat bırakılmayacağını belirtiyor.

Bu doğrultuda, Medya Yenigün yazarı Vehbi Korkutata da, Doğu Akdeniz gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Araştırmacı- yazar Vehbi Korkutata, Doğu Akdeniz’de doğal gaz ve petrol arama çalışmaları sonrası emperyalist devletlerin Türkiye’ye karşı “haydutça saldırılara” geçeceğini söyledi. Türkiye’nin faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurmaya çalıştıklarının altını çizen Korkutata, saldırılar nedeniyle önümüzdeki süreçte bazı şeylerin yolunda gitmeyeceğini söyledi.

Tüm saldırılara hazır olup zorluklara göğüs gerilmesi gerektiğini vurgulayan Vehbi Korkutata, doğru zamanda doğru hamlenin yapılmasıyla emperyalistlerin oyunlarının bozulacağını belirtti.

Başta ABD olmak üzere, emperyalistlerin, Türkiye’nin bulacağı kaynaklara göz dikeceğini öngören Korkutata, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan’ın hesapları bozuldu. Avrupa Birliği ve Almanya’dan Oruç Reis’in faaliyetlerinin durdurulması için destek isteyen Yunanistan istediğini alamadan geri döndü. Almanya’nın tavrında, gerilim düşmüşken Yunanistan’ın Mısır ile anlaşma yapması ve Başbakan Angela Merkel’in toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme etkili oldu. Çünkü; Angela Merkel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ters düşmek istemiyor ve ikili ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyor, buda Alman yetkilerinin tek umudu olduğunu rahatlıkla söylemekte yarar görmekteyim.” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimin siyasi çözümle giderilmesini istediğini savunan yazar, “Türkiye ve Yunanistan arasında, Almanya’nın arabuluculuğuyla, istikşafi görüşmelerin başlamasına bir gün kala Atina’nın Kahire ile anlaşma imzalaması Berlin’i rahatsız etmişti. Yunanistan’ın, bu rahatsızlığın farkında olmasına rağmen, AB toplantısında bu anlaşmaya yönelik atıf yapılmasını istemesi Almanya’nın sert tepkisine neden olmuştu!” hatırlatmasında bulundu.

Merkel’in gerilimin düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de atıf yapan Korkutata, “Türkiye’nin gerginliği tırmandırma niyetinde olmadığı ancak Yunanistan’ın da bu yöndeki hamlelerinin engellenmesi gerektiği mesajını alan Almanya, yaklaşımını netleştirdi. Yunanistan, AB tarafından yayımlanacak ortak bildirinin daha sert olmasını ve Mısır ile anlaşmaya atıf yapılmasını isteyince Almanya itiraz etti. Bunun üzerine Yunanistan da bildiride Belarus konusunda yer alacak bazı ifadeleri engelledi.” diye yazdı.

Vehbi Korkuata şunları yazdı:

“Doğu Akdeniz’e ilişkin görüşmelerin, “dayanışma, gerginliği azaltma ve diyalog” ifadeleriyle özetlenebileceğinin belirtildiği açıklamalarda şu ifadelere yer verildi. Türkiye’yle ilişkilerdeki ciddi kötüleşme Doğu Akdeniz’i aşan, tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuruyor ve AB dışişleri bakanlarının toplantısı ise, Türkiye konusundaki bölünmüşlüğün ciddi boyutta olduğunu gözlerden kaçmadı.”

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirten gazeteci Korkutata, “Türkiye’ye yaptırım talebiyle Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin çağrısıyla toplanan AB Dışişleri Bakanları zirvesinde talepleri reddedilen Yunan, Rum ikilisi büyük hayal kırıklığı yaşatılıyor.” dedi.

Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye’ye yaptırım taleplerine karşı çıkan Almanya ve diğer ülkeleri, Türkiye’ye karşı taviz vermekle ve Avrupa Birliği’ni güçsüz bırakmakla suçladıklarını hatırlatan Vehbi Korkutata, Hristodulidis’in Türkiye’nin durdurulamayacağını savunduğunu söyledi. Korkutata, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin kararı bu ve geri adım atılması asla söz konusu değildir ve olamaz da.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın, “Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz’de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız, ama Yunanistan kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik.” şeklindeki sözlerini de anımsatan gazeteci Korkutata, “Doğu Akdeniz petrol ve doğal gaz aramada bizim dayanağımız uluslar arası hakkımız olup; aksi düşünülemez.” yorumunda bulundu.

Biden’ın özrü timsah gözyaşlarıdır

ABD’deki seçimlerde demokratların başkan adayı olan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle 2 kez özür dilemek zorunda kaldığının da altını çizen yazar, “Bana göre bu özür timsah gözyaşlarıdır.” dedi ve seçimi kim kazanırsa kazansın işlerin Türkiye için yolunda gitmeyeceğini savundu. Vehbi Korkutata, “Emperyalistler haydutça, sırtlanlar gibi salyalarını akıtarak üzerimize geleceklerdir. Bize bu konuda düşen haklı mücadelemizde tedbirleri alarak Emperyalistler ile kuklalarına meydan bırakmamaktır.” ifadelerini kullandı.