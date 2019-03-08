Doğru Yol Partisi'nden 31 Mart açıklaması!

Doğru Yol Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

DYP Genel Başkan yardımcısı ve Parti sözcüsü Kemal Abdullahoğlu bir sure once, 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm yurtta destekleyecekleri belediye başkan adaylarını belirleyeceklerini açıklamıştı.

Objektif Türkiye'nin haberine göre; Abdullahoğlu konuya ilişkin bugün yaptığı basın açıklaması şöyle oldu:

Bilindiği gibi DYP olarak tüm yurtta liyakat , daha iyi hizmet ve ülke yararı ölçütlerimize uygun bulduğumuz belediye başkan adaylarını 31 Mart yerel seçimlerinde destekleme kararı almış bulunuyoruz.



