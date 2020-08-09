Doğru tercih için Bursa Büyükşehir gençlerin yanında

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırlarıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki heyetle mobil tercih tırını ziyaret etti.