Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor

Aslında bu özenle yapıldığında üst solunum enfeksiyonlarının sinüzite dönme ihtimali daha da azalıyor.

O yüzden doğru sümkürmeyi bilmemiz ve yapmamız gerekiyor. Çocuklara da 6 yaşından 7 yaşından itibaren doğru sümkürme öğretilebilir.

Buradaki espri iki burun deliğiyle birlikte havayı içeri çekerek değil dışarı vererek sümkürme.

Genelde sümkürme yapılırken çocuklar daha kuvvetli içeri çekiyorlar. Bu durumda sümük ya ağızdan geliyor ya da bulantı, kusmaya sebep olabiliyor. Bu doğru değil. Çocuk bir lavaboya eğilerek bir burun deliği kapatılarak ve dışarı doğru hava üflenerek sümkürme yapılır.

Kesinlikle ve kesinlikle sümkürme sırasında iki burun deliğinden birlikte aşırı bir zorlama yapılmaz.

Bu durum hem kulak üzerindeki basıncı artırır hem de kafa içi basıncı artırabilir ve bazı kişilerde problem oluşturabilir.



Şiddetli sümkürme geniz ile orta kulak arasında bulunan “östaki borusu” vasıtası ile burun ve genizdeki mikropların, orta kulağa ulaşmalarına sebep olur.

O zaman eğilerek havayı verirken özellikle kendi ağırlığıyla hafif bir destek olarak sümkürme yapılmalıdır.

Bu şekilde bir temizlik yapılmasının aslında çok çok önemli bir tedavi edici özelliği vardır.

İyi bir burun sümkürmesi, ileride olabilecek sinüziti önlemektedir.