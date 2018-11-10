THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor

Sümkürme ile burnun temizliği oldukça önemli bir konudur...

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:12
Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor

Aslında bu özenle yapıldığında üst solunum enfeksiyonlarının sinüzite dönme ihtimali daha da azalıyor.

O yüzden doğru sümkürmeyi bilmemiz ve yapmamız gerekiyor. Çocuklara da 6 yaşından 7 yaşından itibaren doğru sümkürme öğretilebilir.

Buradaki espri iki burun deliğiyle birlikte havayı içeri çekerek değil dışarı vererek sümkürme.

Genelde sümkürme yapılırken çocuklar daha kuvvetli içeri çekiyorlar. Bu durumda sümük ya ağızdan geliyor ya da bulantı, kusmaya sebep olabiliyor. Bu doğru değil. Çocuk bir lavaboya eğilerek bir burun deliği kapatılarak ve dışarı doğru hava üflenerek sümkürme yapılır.

Kesinlikle ve kesinlikle sümkürme sırasında iki burun deliğinden birlikte aşırı bir zorlama yapılmaz.

Bu durum hem kulak üzerindeki basıncı artırır hem de kafa içi basıncı artırabilir ve bazı kişilerde problem oluşturabilir.

Şiddetli sümkürme geniz ile orta kulak arasında bulunan “östaki borusu” vasıtası ile burun ve genizdeki mikropların, orta kulağa ulaşmalarına sebep olur.

O zaman eğilerek havayı verirken özellikle kendi ağırlığıyla hafif bir destek olarak sümkürme yapılmalıdır.

Bu şekilde bir temizlik yapılmasının aslında çok çok önemli bir tedavi edici özelliği vardır.

İyi bir burun sümkürmesi, ileride olabilecek sinüziti önlemektedir.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:12
  1. doğru sümkürme
  2. çocuk
  3. sümkürme nasıl öğretilir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkının avukatından mahkemede skandal savunma: Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edemez
    1. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    2. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    3. Doğal salisilik asit
    4. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    5. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    6. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    7. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    8. Hepsi avuç içinde
    9. "Drift" yapan magandayı pişman ettiren..
    10. 'Kimsenin bilmediği ve tanımadığı..
    11. Zulmün Adı: 6284 Geber Daha İyi
    12. Kayserispor'da Başkan Erol Bedir,..
    13. Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor
    14. İranlı Akademisyen Habibi: Amerika..
    15. Birleşmiş Milletler'den Arabistan'a..
    16. Harran rektörü ve sonrası
    17. Bakan Cahit Turan'dan Wikipedia..
    18. Saadet Partisi'nden Kadir Topbaş..
    19. Tevhîd ve rubûbiyyet sırrı
    20. 'Böyle devam ederse son 20-30 yıl..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti