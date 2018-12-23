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"Doğru stoklanan lastiğin ömrü 10 yıl"

Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner:- "Yeni üretilen bir lastik ile üç sene önce üretilen lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler saklanma koşullarına bağlı olarak 10 yıla kadar raf ömrünü korur"

23 Aralık 2018 Pazar 15:29
"Doğru stoklanan lastiğin ömrü 10 yıl"

İSTANBUL (AA) - Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, "Yeni üretilen bir lastik ile üç sene önce üretilen lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler saklanma koşullarına bağlı olarak 10 yıla kadar raf ömrünü korur." ifadelerini kullandı.

Michelin, yaptığı yazılı açıklama ile, lastik satın alırken yılına değil saklanma koşullarına bakılması konusunda sürücüleri uyarırken, doğru koşullarda stoklanan lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, lastiklerin performansı ve üretim tarihi olarak tanımlanan DOT ile ilgili bir bilgi karmaşası olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Lastik ömrü, araca takıldıktan sonra başlar. Yeni üretilen bir lastik ile üç sene önce üretilen lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler saklanma koşullarına bağlı olarak 10 yıla kadar raf ömrünü korur. Araca takılma öncesinde stok durumundayken lastikler şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş olarak depolanır.

Lastik, ancak araca takıldıktan sonra güneş ışığı, yol darbeleri gibi yıpratıcı etkilere maruz kalır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken lastik üretim tarihi değil, saklama koşullarıdır. Lastik üretim tarihini öğrenmek için lastiğin yanak kısmında bulunan ve ard arda 4 rakamdan (2000 senesi öncesinde 3 rakamdan) oluşan kısma bakmak gerekir. İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösterir."

Açıklamaya göre, araştırmalar yakın zamanda üretilen lastiklerin performansı ile üretim tarihi olarak tanımlanan DOT'u 3 yılı aşmayan lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark olmadığını kanıtlıyor.

Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle değil araca takıldığı günden itibaren başladığı bildirilen açıklamada, lastik satın alırken sürücülerin dikkat etmesi gereken asıl konunun saklama koşulları olduğu tekrar vurgulandı.









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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:29
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