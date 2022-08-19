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Medya Doğru söyleyeni 9 köyden de Twitter’dan da kovarlar! Tuğçe Kazaz nasırlarına çok fena bastı
Medya

Doğru söyleyeni 9 köyden de Twitter’dan da kovarlar! Tuğçe Kazaz nasırlarına çok fena bastı

LGBT karşıtı paylaşım yapan Tuğçe Kazaz'ın hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:53:00 -
Doğru söyleyeni 9 köyden de Twitter’dan da kovarlar! Tuğçe Kazaz nasırlarına çok fena bastı

Tuğçe Kazaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AK Parti’ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok" diyen Tuğçe Kazaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek."

Tuğçe Kazaz'ın paylaşımı sapkın LGBT savunucularını adeta çileden çıkardı. Kazaz'ın doğruları haykırmasını hazmedemeyen Twitter, Kazaz'ın hesabını askıya aldı.

Twitter'ın büyük tepki çeken bu hamlesi, "Doğru söyleyeni 9 köyden de Twitter’dan da kovarlar" dedirtti.

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Yorumlar

Rabia Zafer

TUĞÇE KAZAS, KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU SÖYLŪYOR AYNEN ÖYLE SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ KONUŞ.

yasemin

Bizlerin kalbini Fethetti ZEKİ embesiller anlamaz,
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