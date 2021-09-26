Doğru kravat mı takıyorsunuz?

Erkek kıyafetlerinde en tehlikeli kravattır çünkü kötü seçilen bir kravat tüm görünümünüzü çirkinleştirebilir. Son yıllarda birçok desen ve modelden oluşan kravatların sayısı gittikçe artsa da önemli olan kullanıldığı kıyafetlerin rengi ve modelidir. Doğru kravatı nasıl seçebilirim diyorsanız buyrun size tüyolar…



Öncelikle seçilen kravatın kıyafete göre renk uyumunu yakalamanız en önemli detaydır diyebiliriz.

Çok kısa ve çok uzun olan kravatlar görünümümüzü çirkinleştirmekle kalmaz ayrıca vücut ölçülerinizi farklı gösterir.

Kravat bağlanma önemli bir detaydır. Kravatın astarı kravat bağlanmasında önemli olduğu için astarı kaliteli olan kravatları tercih ediniz.

İyi astara sahip bir kravat istiyorsanız yünden yapılmış olanları tercih edebilirsiniz.

Kravat seçimi yaparken kullanacağınız mekanı düşünerek seçiniz.

Gömleğinize koyu tercih edilen kravatlar daha ciddi bir görünüm sağlar unutmayın.

Her renk her insana yakışmayabilir sırf güzel diye kravat almayın. Yüzünüze uyan renkleri tercih edin. Eğer ten renginiz esmer ise koyu renkli kravatlardan uzak durun. Koyu renkler kumral ve açık renkli ten rengine sahip olan erkeklerde daha hoş durur.

Kravat deseni seçerken desenlerin anlamları önemlidir. Aşırı göz yoran desenler, hayvan figürleri, logolu vb. desenleri seçerken çok dikkatli seçmeye özen gösterin.

En çok tercih edilen kravat modelleri çizgilidir.

Eğer çizgili bir gömlek giyecekseniz çizgili kravat olmasından kaçının. Aksine açık tonlarda düz gömlek tercih ettiyseniz desenli, çizgili kravatlar seçebilirsiniz.

Takım elbisenin önüne geçecek kravatlardan kaçının önemli olan uyumlu bir kombin oluşturmaktır.