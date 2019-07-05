Doğru kilo veren kişinin fiziksel gücü artıyor

Obezite ameliyatı sonrasında kişiye özel beslenme programına uyan, diyet ile birlikte sporunu aksatmayan kişilerin zamanla fiziksel aktivitelerinin arttığına dikkat çeken Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Kişi bu sayede kendini eskisinden daha güçlü hissediyor" dedi.

Obezite ameliyatlarının ardından kişiye özel beslenme programına uyan hastalarda, uymayanlara oranla daha olumlu sonuçlar kaydettiklerini söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Ameliyat bir sonuç değil, aslında bir başlangıç" dedi.

Ameliyatla kişiye destek olduklarını ifade eden Ergenç, "Ameliyat sonrasında gerekenleri doğru bir şekilde uygulamak, sağlıklı yaşama geçmek tamamen ameliyatı olan kişinin elinde. Ameliyatı sonrasında uzman doktorun programlarına uyan istekli hastalar ile programlara uymayan hastalar arasındaki farkı çok net bir şekilde fark edebiliyoruz" diye konuştu.

Proteinden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Ergenç, "Kilo verirken kas kayıplarının olmaması için spor ve egzersizin de düzenli yapılması gerekiyor" diye ekledi.

Doktoru tarafından verilen programa uyarak ameliyat sonrasındaki fiziksel aktivitelerine dikkat eden ve sporunu aksatmayan hastaların fiziksel güçlerinde de artış yaşandığına değinen Op. Dr. Ergenç, "Kişi obezken zorlandığı bir çok fiziksel aktiviteyi, ameliyatın ardından çok daha iyi ve hızlı yapmaya başlıyor. Bu durum azalan kiloyla orantılı fiziksel hareketin artmasıyla bağlantılı; ayrıca kişilerde el kavrama gücü ve dayanıklılığı, yürüme ve yüzmedeki hızın değişimi ve diğer bir çok fiziksel fonksiyon değişimi gözlemleniyor" ifadelerine yer verdi.

Proteinden zengin beslenme hakkında bilgi veren Ergenç, şöyle devam etti:

"Hastalar, kırmızı et, tavuk, balık, hindi, süt, yoğurt, ayran, kuru baklagiller gibi ürün tüketerek, proteinden zengin beslenebilirler. Bu beslenme şekli sporla desteklenirse kas kayıpları en aza indirgenir."