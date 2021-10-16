  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Doğru diş temizliği, genel sağlığın ilk adımı
Sağlık

Doğru diş temizliği, genel sağlığın ilk adımı

Ağız içerisinde oluşan ve biriken bakteri plağının, diş eti iltihabı ve periodontitis gibi diş eti hastalıklarının başlıca sebebi olduğunu ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dnt. Halil Çelik, “Bakteri plağına karşı korunma, ağız sağlığından başlayarak tüm vücudumuzu hastalıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:17:00 -
Doğru diş temizliği, genel sağlığın ilk adımı

Ağız içerisinde oluşan ve biriken bakteri plağının, diş eti iltihabı ve periodontitis gibi diş eti hastalıklarının başlıca sebebi olduğunu ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dnt. Halil Çelik, “Bakteri plağına karşı korunma, ağız sağlığından başlayarak tüm vücudumuzu hastalıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır” dedi.

Bakteri plağına bağlı diş ve diş eti hastalıklarının kalp rahatsızlıkları, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasında güçlük gibi ciddi rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu işaret eden VM Medical Park Bursa Hastanesi’nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dnt. Halil Çelik, uyarılarda bulundu. Güncel çalışmaların “Sağlık ağızda başlar” sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterdiğinin altını çizen Dnt. Halil Çelik, “Ağız içerisinde oluşan ve biriken bakteri plağı, diş eti iltihabı ve periodontitis gibi diş eti hastalıklarının başlıca sebebidir. Bakteri plağına karşı korunma ağız sağlığından başlayarak tüm vücudumuzu hastalıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır. Yemeklerden ve ara öğünlerden sonra dişlerin üzerinde biriken yiyecek artıklarının suyla çalkalama yoluyla uzaklaşmaz. Diş fırçası gibi mekanik bir temizleyici ile bu artıklardan oluşan tabakayı uzaklaştırmalıyız. Doğru fırçalama tekniği ve gerekli ilave ağız bakım yöntemleri ile komple ağız hijyenimizi sağlayabilir böylece sağlığımızı koruyabiliriz” dedi.

Doğru ağız bakımını da anlatan Dnt. Halil Çelik, “Diş macununu uygun miktarda uygulamak gerekmektedir. Bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanmanız yeterli olacaktır. Fırça uçları diş etlerinize bakacak biçimde 45 derece açıyla diş fırçanızı tutmalısınız. Başka bir deyişle çapraz açı ile tutmanız bunu sağlayacaktır. Dişlerinizi fazla baskı uygulamadan nazikçe, dişetinden dişe doğru süpürme hareketi ile fırçalayınız. Dişlerinizin dudağınıza bakan yüzeylerini fırçaladıktan sonra dilinize bakan yüzeylerini de mutlaka fırçalamalısınız. Diş fırçası aynı anda en fazla iki dişi temizleyebilir her seferinde fırçanızı iki dişin üzerine yerleştirip fırçalama hareketini yapmalısınız. Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst bölgelerinde fırçanızı ileri geri hareket ettirerek kullanabilirsiniz” dedi.

Gün içerisinde en az 2 kez, kahvaltıdan sonra ve yatmadan hemen önce 2’şer dakika dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Dnt. Halil Çelik, “Fırçalama bittikten sonra, diş macununun etkisini azaltmamak adına ağzınızı su ile çalkalamadan yalnızca diş macununu tükürmeniz yeterlidir. Dişler 5 yüzeyden oluşur; yanak tarafını, dil tarafını ve çiğneyici yüzeylerini fırçaladıktan sonra dişlerinizin sağ ve sol yüzeylerini temizlemek için diş ipi veya ara yüz fırçası kullanmanız çok önemlidir. Ağız içerisindeki bakterilerin büyük çoğunluğu dil üzerinde bulunur. Dil yüzeyi temizliği de ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Dil yüzeyini dil temizleyicisi ile temizlemek, oluşabilecek ağız kokusunun da önüne geçecektir. Diş fırçası, diş ipi veya arayüz fırçası, dil temizleyicisine ilaveten her gün düzenli olarak ağız gargarası kullanımı da ağız içerindeki bakteri plağının uzaklaştırılması için etkili olacaktır" şeklinde konuştu.

Diş fırçalamayı çoğu insanın meşakkatli bulduğuna işaret eden Dnt. Halil Çelik, diş fırçalamayı eğlenceli hale getirmenin mümkün olduğunu söyledi. Dişleri fırçalamak için ayrılan sürenin en az iki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'ı adamdan saymadı: Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım
Siyaset

Ümit Özdağ'ı adamdan saymadı: Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım

Haber Global'e konuk olan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, bir Türk milliyetçisinin seçimlerde aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına ad..
İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır
Gündem

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, cezaevlerinde kalan mahkum..
Müjde verildi... Türkiye yeni rekora hazırlanıyor
Ekonomi

Müjde verildi... Türkiye yeni rekora hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Güneydoğu'da petrol üretme faaliyetlerinde son 73 yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay