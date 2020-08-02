Doğru diş fırçalama teknikleri nelerdir? İşte sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması en çok izlenen eğlence programları arasında yer alıyor. Programda sorulan soruların cevabı ise genellikle izleyiciler tarafından internetten araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından ise bir soru en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yarışmacıya sorulan soru ise şu şekilde oldu; “Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?” Bu sorunun ardından ise doğru diş fırçalama teknikleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte sorunun detayı ve cevaplar…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının merak edilen o sorusu

Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?

A - Bass

B - Charter

C - Stillman

D - Sturdman

Peki cevabı merak ediyor musunuz? Sorulan sorunun doğru cevabı ise D- Sturdman olacaktı.

Peki diş fırçalama teknikleri nelerdir?

İç ve dış yüzeylerden başlamalıyız ve fırçaya 45 derecelik açı vererek, tüm dişleri fırçalamalıyız.

Çiğneme yüzeylerine geçip, fırçayı ileri-geri hareket ettirerek fırçalamalıyız.

Ön dişlerin, iç yüzeylerini fırçalarken, fırçayı dik hareket ettirip fırçanın ucuyla yukarı-aşağı hafif fırça darbeleri uygulamalıyız.

Diş eti çizgisi boyunca nazikçe fırçalamalıyız.

Dilinizi arkadan öne doğru süpürme hareketi ile fırçalayarak yiyecek parçalarını temizlemeli ve nefesinizi tazelemek için kokuya neden olan bakterileri uzaklaştırmalıyız.

Daha ferah bir his için üst damağınızı nazikçe fırçalamaya çalışmalıyız.