Mutlaka her bir insan diş bakımına büyük bir önem vermelidir. Çünkü dişler eğer sağlıksız olursa insan vücudunun diğer uzuvlarına da bu durum sirayet eder. Ayrıca herkesçe malumdur ki diş tedavileri hem maddi hem de manevi olarak insanları zor duruma sokabilir. Dolayısıyla diş bakımına önem verilmelidir. Doğru diş bakımı nasıl yapılır? Diş fırçalarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Diş bakımı hakkında bilmeniz gerekenler

- Diş fırçanızı her 3 ayda bir mutlaka değiştirmeniz gerekir. Her gün dişlerini 2 defa fırçalayan biri 3 ayda 200 kere fırçalamış olur ki bu durum diş fırçasının kıllarını yıpratır.

- Diş fırçalama, ortalama 2 dakika süresince yapılması gerekir. Aksi takdirde yeteri kadar temizlenmemiş yerler olabilir. Ayrıca arka tarafları unutmamak gerekir. Tüm dişlerinizi fırçaladığınızdan emin olun.

- Bazı uzmanlara göre diş fırçaladıktan sonra ağzı su ile yıkamak ve diş fırçaladıktan sonra su içmek zararlıdır. Çünkü bu durum diş macunundaki florürün etkisini azaltır. Dişleri fırçaladıktan sonra durulamak için ağız yıkama suyu kullanmanın daha faydalı olacağı tavsiye diliyor.

- Diş ipi kullanmak, doğru diş bakımı için vazgeçilmezdir. Çünkü diş ipi, fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki artıkları çıkartır.

- Dişlerinizi fırçaladıktan sonra fırça kılları ile dili temizlemek de önemlidir. Bu durum ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.