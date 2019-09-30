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Doğranmış salatalık turşusu tarifi

Doğranmış salatalık turşusu tarifi arayanlar bu tarif tam size göre! Salatalık turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde salatalık turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusu sağlam nir şekilde doğraman yapılacağı gibi dilimlenmiş doğranmış olarak da yapılabilir. İşte sizler için hazırladığımız doğranmış salatalık turşusu tarifi haberimizde...

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:27
Doğranmış salatalık turşusu tarifi

Doğranmış salatalık turşusu tarifi arayanlar bu tarif tam size göre! Salatalık turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde salatalık turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusu sağlam nir şekilde doğraman yapılacağı gibi dilimlenmiş doğranmış olarak da yapılabilir. İşte sizler için hazırladığımız doğranmış salatalık turşusu tarifi haberimizde...

Doğranmış salatalık turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

1. 5 kg salatalık
1 soğan
1 kapya biber
1 yemek kaşığı hardal tohumu
Yarım demet dereotu
Bir kaç tane karabiber
Kavanoz başına 1 tepeleme yemek kaşığı tuz
Kavanoz başına 1 tepeleme yemek kaşığı şeker
3 bardak sirke
3 bardak su

Yapılışı

Salatalıklar yarım cm kalınlığında doğranır.

Soğan halka halka, biber küp küp doğranır. Dereotu kıyılır.

Soğan, biber, dereotu kavanozların dibine paylaştırılır.

Şeker ve tuz da üzerine koyulur.

Salatalıklar kavanozların içine doldurulur.

Su ve sirke karıştırılıp kaynatılır.

Kavanozların içine sıcak olarak paylaştırılır.

Kapakları sıkıca kapatılır. 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:27
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