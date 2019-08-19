DÖGEM’den 10 genç Avrupa yolcusu

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Avrupa Birliği Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında 10 genci Polonya’ya gönderiyor. DÖGEM’in 2 genç vekili de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştay 2019" etkinliğine katıldı.

Döşemealtı Belediyesi’nin gençlik projeleri arasında yer alan ve ilçedeki gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve kent yönetimine katılmaları amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) çalışmalarıyla fark yaratıyor. 4.dönem faaliyetlerini yürüten DÖGEM hem ulusal hem de Avrupa’ya yönelik projelerle de gençlik meclisleri arasında ön plana çıkıyor. Döşemealtı Gençlik Meclisi , Avrupa Birliği Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti(EVS) projesi kapsamında Eylül ayında10, Ekim ayında da 10 olmak üzere toplam 20 genci Polonya’ya göndermeyi hedefliyor. Eylül Döneminde Polonya’ya gidecek gençlerde yeşil pasaport ya da uzun süreli Şengen Vizesi olma şartı aranıyor. EVS projesi kapsamında Ulaşım-uçak, Konaklama-Yemek masrafları karşılanacak ve Gönüllü Gençler için Cep Harçlığı verilecek. Projenin sonunda her Gönüllü Gence AB Youthpass Sertifikası da verilecek. Daha sonraki süreçte 1 ve 2 aylık programlar dahilinde Portekiz, Romanya ve İtalya’ya gençler gönderilecek.

4.dönem Gençvekillerinden Sadık Ahmet Kurt ve Esma Kilci, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençlik Politikaları Çalıştayı-Buluştayı 2019" etkinliğe katıldı. Türkiye genelinden 12 Gençlik Meclisi üyelerinin katıldığı etkinlikte DÖGEM genç vekilleri, Döşemealtı Gençlik Meclisi ve çalışmaları anlattı. Etkinlik toplantılarına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlere daha aktif olarak politika yapmaları tavsiyesinde bulundu.