‘Doğaya yatırım artacak’

Dünya İklim Günü nedeniyle açıklama yapan Kurum, salgın sonrası tüketim alışkanlıklarının değişmesi dolayısıyla şehirlerde hava kalitesinin iyileştiğine, deniz, hava ve kara trafiğinin azalmasının, nesli tükendi sanılan birçok canlının tekrar görünmesine vesile olduğuna dikkati çekti. ‘’İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yatırımı doğadan yana kullanıyoruz’’ diyen Kurum, ‘’Ülke genelinde korunan alan miktarımızı artırıyor, 81 ilimize 81 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçeleri, 22 ilimize ekolojik koridorlar yapıyoruz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra millet bahçelerimizin açılışlarını Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Genciyle yaşlısıyla 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız millet bahçelerimizde tabiatla buluşacak ve huzurlu vakit geçirecek. Önümüzdeki süreçte hava kalitemizi korumak için yeşil yürüyüş yollarına ve bisiklet yollarına ağırlık vereceğiz’ dedi.