Doğaseverler Van Gölü için dağ dağ tırmanıyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 4 dağ tırmanışı gerçekleştirdiler, beşinci dağ Artos Dağı olacak.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri kulüp başkanı Ömer Demez, liderliğinde, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında dört dağ tırmanışı gerçekleştirdiler, beşincisine çıkmaya hazırlanıyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Van Gölü ölüyor ve ölümüne seyirci kalmama bilinciyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın şiarıyla 5 yıl 25 zirve etkinliğini başlatmış bulunmaktayız. İlk etkinliğimizi 3212 rakamlı Erek Dağı’na gerçekleştirdik. İkinci etkinliğimizi 2600 rakıma sahip Çomaklı Baba Dağı’na gerçekleştirdik. Üçüncü etkinliğimizi Van’ın en yüksek dağı olan 3684 rakımlı Başet Dağı’na gerçekleştirdik. Dördüncü etkinliğimizi Van sahilinde Ayanis, Dağönü, ve Amik mahalleleri üçgeninde bulunan Gören Dağı’na gerçekleştirdik. Son olarak ta Artos Dağı’na tırmanarak etkinliği tamamlayacağız. Bu etkinliklerimiz halka açık ve halkı dahil ediyoruz. Büyük kitlelere ulaşmalıyız. Önce biz ve sonra halk çocuklar bilinçlenmeli” dedi.

“Van Gölü hızla kirleniyor kirletiyor”

Van Gölü’nün hızla kirletildiğinin altını çizen Demez, “Bu kirliliğe en çok sahile komşu belediyeler ve kamu kuruluşları sebep oluyor. Çünkü atık suların büyük kısmı arıtılmamaktadır. Van Gölü nefesimizdir, nefesimize sahip çıkalım. Van Gölü zaten temiz idi. Bizler yani insanoğlu kirletiyor. Çevresini kirleten tahrip eden tarumar eden insanoğlundan başka bir canlı yok. Bir nevi geleceğini yok ediyor. Van Gölü’nü kirletmezsek temiz kalacak, çocuklarımıza, gelecek nesillere, doğa harikası bir miras kalacak. Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın bilinciyle göle sahip çıkacağız. Van Gölü koruma kanunu çıkmalı. Bu konuda da doğa sporları kulüplerine büyük iş düşüyor. Çocuklarımız için, gelecek nesiller için güzel bir dünya bırakmak istiyorsak hep beraber Van Gölü’ne ve dünyada tek tür olan Van balığına, Van Gölü havzasında olan doğaya tarihi dokuya sahip çıkalım” dedi.

Vadi Doğa Sporları kulübü ailesi olarak bir bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden demez, “Van’da ve Van Gölü havzasında ki doğa güzelliklerini, tarihi dokuyu korumaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın bilincini yaygınlaştırmak için hep beraber çalışmalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Hep beraber geleceğimize sahip çıkalım. Başka Van yok, başka Van Gölü yok.Kirletme koru” şeklinde konuştu.