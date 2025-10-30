  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Doğaseverler buraya! Yunt Dağları’nda sonbahar tablosu
Yaşam

Doğaseverler buraya! Yunt Dağları’nda sonbahar tablosu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğaseverler buraya! Yunt Dağları’nda sonbahar tablosu

Manisa’nın kuzeyinde uzanan Yunt Dağları ve Türkmen Şelaleleri, sonbaharın sarı, turuncu ve yeşil tonlarıyla büyüleyici bir güzelliğe büründü. Doğaseverler, renk cümbüşü içindeki bu eşsiz manzaralarda yürüyüş yapıp unutulmaz kareler yakalıyor.

Manisa'nın kuzeyinde yer alan Yunt Dağları ile bölgedeki Türkmen Şelaleleri, sonbaharın renk cümbüşüyle doğaseverleri ağırlıyor.

Ege'nin kuzeyinde Manisa ve İzmir arasında uzanan Yunt Dağları, meşe, çınar, ıhlamur, ardıç ve zeytin ağaçlarıyla çevrili doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Yunusemre ile Aliağa ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Türkmen Şelaleleri ise sonbaharda sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu renkli görüntülerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yunt Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, şelaleler çevresinde fotoğraf çekip, sarı, turuncu ve yeşilin tonlarının birleştiği manzaraları ölümsüzleştiriyor.

Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar
Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar

Yaşam

Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar

Vinç operatöründen duygulandıran davranış! Şanlı bayrağımız 35 metre yükseklikte dalgalandı
Vinç operatöründen duygulandıran davranış! Şanlı bayrağımız 35 metre yükseklikte dalgalandı

Yaşam

Vinç operatöründen duygulandıran davranış! Şanlı bayrağımız 35 metre yükseklikte dalgalandı

İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var
İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

Yaşam

İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23