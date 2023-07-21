Doğanlar Mobilya Grubu kurumsallaşma çalışmalarına son hız devam ediyor

Doğanlar Mobilya Grubu’nun, sürdürülebilir büyüme adına yürütülen kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, Nisan ayında gerçekleşen CEO atamasından sonra, İsmail Doğan, Davut Doğan’dan bayrağı teslim alarak Doğanlar Mobilya Grubu’nda yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bu gelişmelerinin ardından İsmail Doğan, şirketin yeni organizasyon şemasıyla, hedeflere ulaşmada önemli bir adım daha attı.

Doğanlar Mobilya Grubu bünyesindeki yeni organizasyonel yapı çerçevesinde; Operasyon Yönetimi bölümüyle birlikte İşletmeler Üretim Bölümü kuruldu. İşletme Direktörlüklerine bağlı faaliyet gösteren Tasarım Merkezleri ise tek çatı altında birleştirilerek “Ar-Ge ve Ür-Ge” departmanı oluşturuldu. Aynı şekilde yine İşletme Direktörlüklerine bağlı faaliyet gösteren Bakım Onarım Birimleri tek çatı altında birleştirildi ve Yardımcı İşletmeler ve Yatırım Departmanı kuruldu. Şirket stratejileri kapsamında kurumsal satış kanalının daha etkin ve odaklı yönetilebilmesi için ise Kurumsal Satış Departmanı hayata geçirildi.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan: “Kalıcı olmak ve ilerlemek için sürdürülebilirliği ciddiye almak önemli.”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğanlar Mobilya Grubu organizasyonel şemasında yaptığımız değişiklikler, bundan sonraki adımlarımızı sürdürülebilir kılmak adına önemli. Özellikle bizim gibi aile şirketlerinde, kurumsallaşmak, sahaya profesyonelleri indirmek değerli. Nesilden nesillere ilerlemek adına da şart.” şeklinde konuştu.