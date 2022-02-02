Doğanlar Holding'e '3. kuşak' enerjisi

Aile şirketleri arasında, kurumsal yönetim yapısıyla da öne çıkan Doğanlar Holding’in genç nesli; TÜSİAD, GYİAD, TİM, DEİK, TUİK, TKYD ve Bio-Der gibi iş insanlarının aktif olarak rol oynadıkları derneklere olan üyelikleriyle, girişimci yaklaşımlarını iş dışına da taşıyor. Sosyal Sorumluluk ve spor kulüplerinin derneklerinde de aktif rol alan yeni nesil aile üyeleri, şirketlere genç jenerasyonun bakış açısını taşıyarak aktif rol aldıkları sektörlerde fark oluşturmaya devam ediyorlar.

Genç jenerasyonun yenilikçi bakış açısı

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 3. kuşağın girişimci yaklaşımıyla ilgili, “Bizler babamızın başlattığı işi, bugün 4 ayrı sektörde başarıyla yürütüp yönetiyoruz. Aynı şekilde, çocuklarımız da bayrağı bizlerden teslim almandan önce, Holdingimizin farklı şirketlerinde önemli pozisyonlarda görev alıyorlar. Her bir evladımız özveriyle ve titizlikle kendilerine düşen önemli sorumlulukları yerine getiriyor. Bunların yanı sıra, üye oldukları STK’lar sayesinde vizyonlarını genişleterek, ülkemize yararlı olmanın yanı sıra, şirketimize de yeni fırsatlar oluşturacak fikirler üretiyorlar. Onların büyüğü olarak bu gayretlerini görmek, beni çok gururlandırıyor” dedi.

Kurum içi ve dışında aktif, genç bir nesil

Aile anayasası ile belirlenmiş çok keskin çerçevelerle yönetilen Doğanlar Holding’in 3. kuşak temsilcileri, farklı iştiraklerde aktif olarak görev alıyor. Tüm 3. kuşak, aile meclisi üyeli Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyeliği görevini üstleniyor. Bireysel olarak ise; Doğan Ali Doğan, Doğyap YK Başkan Vekilliği, Ogün Doğan Biotrend Enerji YK Üyeliği, Şafak Doğan Doğyap YK Üyeliği, Güçer Doğan Doğanlar Mobilya Grubu İcra Kurulu ve KORAD AVM YK Üyeliği, Ozan Doğan ve Başak Doğan Mobilya Grubu İcra Kurulu Üyeliği ve Senegal D’Afric YK Üyeliği, Doruk Doğan ise Biotrend Enerji YK Üyeliği görevlerini üstleniyor.