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Ekonomi Doğanlar Holding Afrika’da 3 sektöre odaklandı
Ekonomi

Doğanlar Holding Afrika’da 3 sektöre odaklandı

Doğanlar Holding bünyesinde bulunan Doğyap İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Ali Doğan, Afrika’da 3 sektörde fırsatları değerlendirdiklerine işaret etti. Bu sektörleri inşaat, mobilya ve enerji olarak sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 13:24:00 -
Doğanlar Holding Afrika’da 3 sektöre odaklandı

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi’nde konuşan Doğan, Türk şirketlerinin kara kıtada kazan-kazan modeliyle önemli yatırımlar yaptıklarına da dikkat çekti. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında 10 milyara varacak dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika’da yaşamasının beklendiğini belirten Doğan, “Bu potansiyel, kıtanın 25-30 yılda pek çok alanda gelişime ve yatırıma ihtiyacı olması anlamına geliyor. Bu ihtiyacın karşılanması, ancak sanayileşmeyle mümkün. Nitekim birçok Afrika ülkesinin gelecek vizyonunda sanayileşme adımı büyük önem taşıyor” dedi.

Davetler alıyor

Doğan, Doğanlar Holding’in inşaat alanında Afrika’daki faaliyetlerinin 2015 yılında Senegal’de başladığını hatırlattı. Holdingin Senegal-Dakar’da Batı Afrika’nın en büyük hali ve tır parkı kompleksini 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim ettiğini anımsattı. Bu projenin birçok ülkeye model olduğunu da anlattı. Uganda, Kenya, Gana, Fildişi, Burkina Faso gibi ülkelerden hal yapımı için davetler aldıklarını aktaran Doğan, “Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşaat sektöründe taahhüt işlerimizin yanı sıra yatırımcı kimliğimizle yine Senegal’de haziran ayı sonu üretime başlanması planlanan mobilya fabrikası yatırımımız bulunuyor” açıklamalarını yaptı.

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