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Aktüel

Doğanın tadını çıkarmak isteyenler soluğu Karagöl Yaylası'nda alıyor

Çevre illerden Sakarya'daki doğal güzelliğiyle dikkati çeken yaylaya gelerek karavan ve çadırda konaklayan ziyaretçiler, gölde balık tutuyor, doğa yürüyüşünde yayla havası soluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:44:57 -
Doğanın tadını çıkarmak isteyenler soluğu Karagöl Yaylası'nda alıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Karagöl Yaylası, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tatile gidemeyen vatandaşlar, soluğu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı yaylada alıyor.

İstanbul, Ankara, İzmit ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerden Karagöl'e gelerek karavan ve çadırda konaklayan ziyaretçiler, bir yandan gölde balık tutuyor, bir yandan da doğa yürüyüşü yaparak yayla havası soluyor.

Ziyaretçiler, yöre halkının organik ürünlerden yaptığı lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

- "Doğal güzelliği ile muhteşem bir yer"

İstanbul'dan motoruyla yaylaya gelen Pervin Uzulu, rahat bir yolculuğun ardından yaylaya geldiğini belirterek, "Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğal güzelliği ile muhteşem bir yer. Gerçekten burası çok temiz, hiçbir yerde çöp yok. İnsanlar sessiz, kalabalığı bile hissetmiyorsunuz. Burayı çok beğendim." diye konuştu.

Ailesiyle yaylada piknik yapan Levent Kaymakcı da Karagöl Yaylası'nın insanın ruhunu dinlendirdiğini söyledi.

Havası ve gölü çok güzel olan yaylayı herkesin görmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakcı, "Burada günümüzü çok iyi geçiriyoruz. Mangalımızı yaptık, ormanda yürüyüş yaptık, balık tuttuk. Gerçekten muhteşem güzelliğe sahip bir yer. Burada keyifli vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöresel ürün satan Hanife Dönmez ise doğal ürünlerden yaptıkları gıdaları ziyaretçilere sattıklarını dile getirerek, "Allah'a şükür işlerimiz iyi. Ne kadar ziyaretçi gelirse bizler de o kadar satış yapıyoruz." dedi.

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