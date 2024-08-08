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Yaşam Doğanın özel avcısı orada görüntülendi
Yaşam

Doğanın özel avcısı orada görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 20:16:00 -

Doğanın özel avcısı olarak ifade edilen vaşak Tunceli'de görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karayoluna yakın bir bölgeye kadar inen ve kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren vaşak, zaman zaman tedirgin hareketler sergiledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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