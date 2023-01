Doğanın insana sunduğu şifa kaynağı: Kızılcık şerbeti tarifi! Faydaları: Bağışıklık sistemini güçlendirir...

Yıllardır ilaç enstitüsünün ilgisini de çeken kızılcık, alternatif tıpta yıllardır şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Tam bir C vitamini bombası olan kızılcık suyunu evde kolaylıkla hazırlayarak tüketebilirsiniz. Kolay hazırlandığı bilinmesiyle birlikte kızılcık suyu nasıl hazırlanır? gibi sorularda artmaya başladı. Kızılcık suyunun çıkarılıp tüketilmesi dışında marmelat ve reçel yapımında da kullanılmaktadır. Yabani kızılcık- Cranberry, toplumda yaban mersini olarak bilinse de aslında turna yemişidir. Cranberry'nin bu kadar güçlü bir besin olmasının sebebi çok güçlü bir antioksidan olmasıdır. Bunun yanı sıra, kızılcık belirli özelliklere sahip proantosiyanidin bulundurmasıdır.

Doğal Antibiyotik: Kızılcık suyu nedir?

Kızıcıkgiller familyasının en gözde üyesi olan kızılcık ağacı, ülkemizde de Karadeniz bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yetişmektedir.. Boyu 5 metre ile 8 metre arasında, uygun iklim koşulları sağlanırsa doğada kendiliğinden yetişebilen bir ağaçtır. Kızılcık ağaçlarına, genellikle dağ yamaçlarında ya da yol kenarlarında rastlanır. Elips şeklinde, kırmızı renkte meyveleri bulunur. Kızılcık meyvesi insan sağlığı açısından oldukça faydalı, zengin vitamin ve mineral içeren bir besindir.

Kızılcık meyvesi dalından koparılıp yendiğinde ağızda acı bir tad bırakmaktadır. Suyunun çıkarılması da kolay olduğundan genellikle suyu çıkarılır ve o şekilde tüketilir. Suyu çıkarıldıktan sonra aylarca muhafaza ederek kahvaltıda akşam yemeğinin yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kızılcık Nasıl Kurutulur, Yazın sonlarına doğru olgunlaşan meyveler içerisinde yer alan kızılcık kurutulur: Kızılcıkların suyunu süzdükten sonra fırın tepsisine fırın kâğıdı sererek kızılcıklar dizilir. 175 derece sıcaklıktaki fırında dakika kadar kurutmak kızılcık kurusu hazırlamak için yeterlidir.

Şekersiz kızılcık marmelatı faydaları?

Yapılan araştırmalar doğrultusunda kızılcık marmelatın diğer faydaları ise şöyle; idrar yolu enfeksiyonunda tedavi edicidir, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, diş çürümelerini önler, solunum enfeksiyonlarını önler, kemikleri güçlendirir, bağırsak sağlığını korur ve metabolizmayı düzenler.

İnsan sağlığı için çok değerli besinler bulunduran kızılcık suyunun içerisinde bol miktarda C vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunur. C vitamini vücutta depolanamayan bir vitamin türü olduğundan, düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Günde 1 bardak içeceğiniz kızılcık suyu, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Vitaminlerin yanında içerisinde bitki besini, antioksidan, diyet lifi manganez, flavonoid, bakır, kalsiyum, amino asit, sodyum ve demir gibi önemli mineralleri ve organik bileşikleri de bulundurur.

Kızılcık nasıl tüketilmeli?

Antioksidan aktivitesi, karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde gösterilmiş koruyucu etkileri ile de vücuda ek katkı sağlayan kızılcığın günde 1 avuç meyve olarak ya da 2 bardak kızılcık suyu şeklinde tüketilmesi, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Kızılcık Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kızılcık suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Flavonoid ve Polifenol bakımından altın değerine sahip kızılcık suyu kalp rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli kardiyovasküler hastalıklarında önlenmesine yardımcı olur. Günlük tüketilmesi halinde plak oluşumunu engeller ve kalbe yeteri kadar oksijen götürülmesini sağlayarak kalp krizini büyük ölçüde önler.

Kalp rahatsızlıklarının yanında idrar yolu enfeksiyonların da giderilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. İdrar yolunda bulunması gerektiğinden daha fazla bulunan mikroorganizmaları tutundukları yerden söküp alır ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Ayrıca bulunduğu bölgede yeni bakterilerin birikmesini de önler. İdrar yolu ile ilgili tüm bunları idrarı daha asidik hale getirerek yaptığı bilinmektedir. Kızılcık suyu düzenli tüketildiği takdirde vücuttaki iltihaplanmayı da düşürecektir. Kızılcık çekirdeği magnezyum, kalsiyum, potasyum mineralleri ve A,C,E,K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Kızılcık çekirdeği içerdiği melatonin hormonu sayesinde kanserle mücadelede çok önemli yere sahiptir. Bu nedenle melatonin içeren ilaçların genelinde kızılcık çekirdeği bulunur.

İçinde bulunan fitokimyasallar tıpkı bir akyuvar gibi kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların giderilmesinde önemli bir rol oynar. Meme, yumurtalık, kolon, prostat ve karaciğer başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin önüne geçilmesini sağlar. Kontrolsüz bölünen hücrelerin(kanser) hızını büyük ölçüde yavaşlatır. Ayrıca kışları soğuk algınlığı ve grip hastalıklarından korunmak için kızılcık suyu tüketmek doğru bir karar olacaktır.İçerisinde bolca diyet lifi bulunduran kızılcıklar, mide sağlığının korunmasına yardımcı olur. Mide iltihaplarını önler. Ayrıca kızılcık suyu, düzenli olarak tüketildiği takdirde yiyeceklerin daha kolay parçalanmasını sağlayarak sindirim sistemine büyük ölçüde yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu antioksidan sayesinde zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve sindirim sisteminin sağlığının korunmasını sağlar.

Kızılcığın %80-%90’ı sudan oluşur. 100 gramında 64 kalorilik enerji bulunan kızılcık, son yıllarda diyetlerde de yerini almaya başladı. Yalnızca kızılcık suyu tüketmenin kilo vermenize çok bir faydası olmayacaktır. Fakat kilo verebilmek için kızılcık suyu tüketmenin yanında egzersizleri yapıp, diyet programını harfi harfine uygulamalısınız.

Kola ve gazoz gibi asitli içeceklerin yanında kızılcık suyu çok yararlı bir içecektir. Kızılcık suyu tüketimini düzenli bir hâle getirirseniz kola gibi insan sağlığı için oldukça zararlı içecekleri tüketmenize gerek kalmayacaktır.

Gebelik döneminde bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için tüketilen besinler önemlidir. Doktorlar genellikle gebelik dönemindeki kişiler bir diyet programı yazar ve anne adayının bunu uygulamasını ister. Diyet programına günlük 1 bardak kızılcık suyunu eklemek bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar.

Yeteri kadar temizlenmeyen ağızda, dişlerde plak oluşumu ve çürüme gözlemlenir. Ağız bakterilerin çoğalmasına elverişli bir ortam olduğundan, temizliği çok önemlidir. Düzenli olarak tüketilen kızılcık suyu, ağız ve diş sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Eğer hemofili hastası olup kan pıhtılaştırıcı ilaçlar kullanmıyorsanız, kızılcık suyunun zararı bulunmamaktadır.

kızılcık hangi hastalığa iyi gelir?

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır. Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır.

Kızılcık suyu nasıl hazırlanır?

Kızılcık sert bir meyve olduğundan, suyunun ezilerek çıkarılması bir o kadar zahmetli bir iştir. Suyu, ezerek çıkarılmak yerine genellikle kaynatılarak ortaya çıkarılmaktadır. Kızılcık suyu nasıl kaynatılır? gelin aşama aşama bakalım:

Malzemeler:

500 gr iyice yıkanmış kızılcık meyvesi

1 su bardağı(yaklaşık 200 gr) toz şeker

1 litre hazır su

Doğal Kızılcık Suyunun Hazırlanışı:

Kızılcıkları iyice yıkadıktan sonra al ve üst kısımlarını bıçak yardımıyla kesin. Delikli süzgeç içerisinde tekrar yıkayın.

Tüm malzemeleri içerisinde alabilecek bir tencere içerisine 500 gr kızılcığı ve 1 litre suyu koyun. 15 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

15 dakikanın sonunda içersine 1 su bardağı toz şekeri de ekleyerek 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra ocaktan alın.

Süzgeç yardımıyla posasını alarak suyunu ayrı bir kap içerisine alın.

Yazları soğuk olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

kızılcık şerbeti tarifi: Kızılcık şerbeti için tencereye yıkadığımız kızılcıkları alalım. Üzerine şeker, tarçın, karanfil ve suyu ekleyerek 15-20 dakika, kızılcıklar yumuşayıp rengini salana kadar kaynatalım. Kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Gebelikte kızılcık: Kardiyovasküler sistemin çalışmasına olumlu etkisi olan kızılcık suyunun hamileler tarafından düzenli tüketilmesi önerilir. Hamilelikte düzenli kızılcık suyu tüketimi, bebeğin gelişimi açısından olan zaruri olan karoten, folik asit, A, K,E, H, PP gibi vitaminleri ve fosfor, demir gibi sayısız mineralleri içerir.

kızılcık ağacı: Kızılcık yabani olarak daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde de kızılcık yoğunluk ile yetişebilir. Bunun yanı sıra aşılı kızılcıklar ise Malatya, Bursa ve Yalova illerinde çok sık görülür.

Evde kızılcık nasıl kurutulur? Yarım su bardağı kızılcık sadece 20 kaloridir.

Kızılcık kurusu yapmak için mümkün mertebe taze kızılcıkları seçin. Washington State Üniversitesi, kızılcık alırken parlak kırmızı yahut sarımsı kırmızı olanları satın almayı tavsiye ediyor.

Buruşmuş ve yumuşak kızılcık taneleri kızılcığın taze olmadığını gösterir.

Kurutma işleminin ilk aşaması olarak kızılcıkları güzelce yıkayın, ardından bir tencereye koyup, üzerine kaynar su dökün.

Kızılcıkların kabukları çıkmaya başladıysa ki bu bir kaç dakikayı alır, kızılcıklar kurutmaya hazırdır demektir.

Suyu boşaltın ve üzerlerine şeker serpin. Şayet şekerli kızılcık istemiyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz. Fırın tepsisine fırın kağıdı serip, üzerine kızılcıkları koyun ve 2 saat dondurucuda bekletin. Yahut kızılcıkları buzdolabına dayanıklı bir kaba koyun, kapağını kapatın ve dondurucuya koyun. Washington State Üniversitesi, dondurma işleminin meyvelerin hızlı kurumasını yardımcı olduğunu söylüyor.

Fırın kağıdını, fırın tepsisine yayın, üzerine kızılcıkları koyup, 175 derece fırında 10 dk pişirin. Kızılcıkları fırından alın, kuru ve serin bir yerde kızılcıklar kuruyuncaya kadar bekletin.

Kızılcıkları taze şekilde korumanın en iyi yolu onları buzlukta saklamaktır. Buzluk kabına yahut buzdolabı poşetlerine kuruttuğunuz kızılcıkları bir yemelik azar azar koyup, ağzını bağlayın ve dilerseniz üzerine etiket yapıştırıp, tarihi atın.

Kızılcık çayı tarifi: Yarım litre kaynayan suyun içine 1 çorba kaşığı kurutulmuş kızılcık eklenir ve 15 dakika demlenmesi beklenir. Bu şekilde servis edilerek tüketilebilir. Kızılcık çayı, güçlü bir idrar söktürücüdür.

Kızılcık Zararları

Kızılcığın bilinen bir zararı yoktur. Fakat bazı durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Her besinde olduğu gibi kızılcığın da fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketiminde içerdiği kalsiyum nedeniyle böbrekte bazı taş oluşumlarının gelişmesine neden olabilmektedir. Ayrıca içeriğindeki salisilik asit nedeniyle aspirinle etkileşime de girebilir. Bu nedenle aspirin kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Kızılcık bazı kişilerde kaşıntı, döküntü gibi alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip kişilerin kızılcık tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Böylece risk oluşmadan sağlıklı bir şekilde kızılcık ve marmelat tüketilebilir. Kalp rahatsızlığı, kan pıhtılaşmasında sorun olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, böbrek taşı düşürenlerin mevcut rahatsızlıkları devam ettiği sürece kızılcık marmelatı tüketmemesi önerilir.