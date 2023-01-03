Doğanın en ucuz şifa kaynağı! Saç dökülmesinden kansızlığa kadar fayda sağlıyor: Altın değerinde evde çözümler

Saç dökülmesi, kansızlık, grip ve düşük bağışıklık gibi hastalıklar yaşam kalitesini düşürür. Sağlık komplikasyonlarına neden olan bu sağlık sorunlarının en etkili şifa kaynağı andız pekmezidir. Saçlarına iyi gelen içeriklerden oluşan doğal maskeler, saçlarının güçlenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.

Andız pekmezi doğanın insanlığa sunduğu en ucuz şifasıdır. Her gün tüketilen bir kaşık andız pekmezi anından saç dökülmesini önler. Kan hücrelerini artıracak vücudu yeniler. Peki andız pekmezinin diğer faydaları nelerdir? Yanıtı...

Saç neredeyse tamamen proteinden oluşur, bu nedenle yeterince protein tüketmek saç büyümesi için önemlidir. Evde yapabileceğiniz doğal ve kolay saç bakım maskeleri ve yastık altı tarifleri...

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra Halalles şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz.

HASTALIKLARIN BAŞ DÜŞMANI ŞİFA KAYNAĞI: ANDIZ PEKMEZİ

Andız pekmezi ardıç ağaçlarındaki küçük tohumlardır. Yüzyıllar önce şifası keşfedilen andızdan elde edilen pekmez özellikle balgam ve kuru öksürüğe birebir fayda sağlar. Akciğerlerdeki virüsleri söküp atan andız içeriğinde çok güçlü C vitamini barındırır.

Eski çağlarda andız kaynatılıp gut hastalığının gelişmemesi için tüketilirdi. Hücreleri hızla yenileyen andız pekmezi kökleri güçlendirir. Saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar bir çok fayda sağlar.

Vücut içindeki toksinlenmeyi azaltır. İltihabı idrar yoluyla söker atar. Kan dolaşımını düzenleyerek akciğer ve karaciğeri temizleme işlemine destek olur.

En büyük faydası ise kandaki hücre yapısını güçlendirerek kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kalp ve damar hastalıklarının nüksetmesini önler. Özellikle aile öyküsünde kalp hastası olanların bol bol tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.

Stresten saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmenizin stresle ilişkili olduğunu belirlerse, dermatoloğunuz saçın tabanındaki saç folikülü etrafındaki kan dolaşımını iyileştiren bir vazodilatatör olan minoksidil adlı bir tedavi önerebilir. Bu ilaç, kaybettiğiniz saçların geri büyümesine yardımcı olmak için kullanır. Ayrıca sabırlı olmak önemlidir.

Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir?

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye.

Havuç

Hangi pekmezler saça iyi gelir?

Keçiboynuzu saça faydaları

Keçi boynuzu pekmezi saç dökülmesi: Saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzaması için her sabah bir tatlı kaşığı kadar keçiboynuzu pekmezi tüketmeniz faydalı olacaktır. İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığına iyi gelir. Saçların uzamasını desteklerken daha güçlü ve parlak saçlar elde edilmesine de katkı sağlar.

Keçi boynuzu pekmezi saç çıkarır mı?

Keçi boynuzu pekmezi de saç uzamasını destekleyen ürünlerden biridir. Her gün 1 veya 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi yemek saçları hızlı uzatacaktır. Saç uzatmak için çeşitli kürler mevcuttur. Bunlarda yararlanarak da saçların hızlı uzaması sağlanabilir.

Harnup pekmezi saça faydaları

İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığına iyi gelir. Saçların uzamasını desteklerken daha güçlü ve parlak saçlar elde edilmesine de katkı sağlar.

Üzüm pekmezi saça faydaları

Dut pekmezi, üzüm pekmezi, saçları güçlendirir ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Bununla birlikte, saçların erken beyazlamasını engelleyerek canlı bir görünüm kazandırır. Nedeni ise içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyici olmasıdır.

Demir eksikliği saç dökülmesi: Araştırmalara göre demir eksikliği yaşayan kişilerde saç dökülmesi artıyor, demir depoları dolmaya başladığında ise yeni hücre yapımının hızlanmasıyla birlikte saç oluşumu da artıyor. Bununla beraber demir eksikliği olmayan kişilerde farklı nedenlerle saç dökülmesi görülebiliyor.

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Durmayan saç dökülmesi: Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir.