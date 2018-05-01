Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday oldu
Kanal D’den kovulan eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday oldu01 Mayıs 2018 Salı 16:13
Adaylığını sosyal medyadan açıklamayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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