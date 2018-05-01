Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday oldu

Adaylığını sosyal medyadan açıklamayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;