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Ekonomi Doğan Holding 2.8 milyar TL gelir elde etti
Ekonomi

Doğan Holding 2.8 milyar TL gelir elde etti

Doğan Holding, ilk çeyrekte konsolide gelirlerini yüzde 18.3 arttırarak 2.8 milyar TL’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:45:00 -
Doğan Holding 2.8 milyar TL gelir elde etti

Holding, brüt kârını ise yüzde 43.3 arttırarak 359.9 milyon TL’ye ulaştırdı. Dönem kârını ise yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde yüzde 35.6 arttırarak 416.8 milyon TL’ye çıkarttı. CEO Çağlar Göğüş, ilk çeyrekte başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Göğüş, ayrıca “Elektrik üretimi segmentinin gelirleri geçen yıla göre yüzde 17.9 artarken, sanayi ve ticaret segmentinin gelirleri ise 107.5 arttı. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteğiyle yüzde 62.1 büyüdü. İnternet ve eğlence segmentinin gelirleri de yüzde 34.6 arttı” bilgilerini paylaştı.

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