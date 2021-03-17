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Dünya Doğan Bekin'den çarpıcı tespit: Küresel güçler Suriye'de barış istemiyor
Dünya

Doğan Bekin'den çarpıcı tespit: Küresel güçler Suriye'de barış istemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye'de yaşanan iç karışıklığı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:33:00 -
Doğan Bekin'den çarpıcı tespit: Küresel güçler Suriye'de barış istemiyor

Yeniden Refah Paertisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye'deki iç karışıklığı değerlendirdi. Bekin, "Suriye’de çözümsüzlüğü en iyi çözüm olarak görmeye çalışan ve Türkiye’nin Suriye’deki toprak bütünlüğüne, barışa ve istikrara yönelik stratejisinden hoşnutsuzluk duyan küresel güç odaklarının son dönemlerde Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ve imleyici politikaları, her türlü gerçeklikten ve izahtan varestedir." dedi.

'Küresel güçler mevcut durumdan hoşnut'

Bekin, küresel güçlerin Suriye'nin mevcut durumundan hoşnut olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Suriye’de mevcut Esed Rejiminin masum sivillere yönelik zulüm politikaları nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirirken, nüfusun yarısına yakını yokluğa, yoksulluğa ve göçe maruz bırakılmıştır. Özellikle ABD ve Rusya Federasyonu’nun başını çektiği küresel güç odakları, Suriye’deki insani trajediye son vermek yerine, birçok noktada oluşturdukları alan hâkimiyetleri vasıtasıyla çıkar ve güç mücadelesine hız vererek, ülkeyi kaos ve belirsizlik ortamına sürükleyerek içinden çıkılması güç bir hale sokmuş ve büyük bir açmaza dönüştürmüşlerdir."

'Kısa vadede barışın gelmesi zor'

"Suriye iç savaşının onuncu yılında gelinen noktada, küresel güç odaklarının oluşturduğu SDG gibi bölgesel unsurlar da dikkate alındığında, kısa vadede barış, huzur ve istikrarın yeniden tesis edilip edilemeyeceği birer soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle etnisizm ve sekteryanizm payandasına dayalı hareket alanı bulan yeni güç denge unsurları, alan hâkimiyeti konusunda bölgesel gerilim ve çatışmalara yeni ivme kazandırabilecek potansiyele ulaşmış durumdadır."

ABD'nin PYD'ye verdiği desteğe dikkat çekti

"ABD tarafından devşirilen ve ana gövdesinin terör örgütü PYD ve YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkedeki güç boşluğu ve zayıf merkezi hükümetin otorite oluşturmadaki yetersizliği nedeniyle Suriye’nin kuzeyindeki birçok bölgede baskın güç haline dönüşmüş ve Suriye’nin can damarını oluşturan kuzey doğudaki petrol bölgelerinde kontrolü sağlamış durumdadır. Bu bölgelerdeki mevcut heterojen demografik yapının değiştirilerek ABD güdümünde oluşturulmaya çalışılan yeni özerk bölgeler Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edebilecek ve dolayısıyla ortadan kaldırabilecek bir düzeye gelmiş bulunmaktadır."

'İç karışıklık Türkiye'ye de zarar veriyor'

"Suriye’deki mevcut krizin daha da derinleşmesine ve içinden çıkılmaz belirsizlik ve açmazlara neden olan Pax-Americana ve Pax-Russica yaklaşımlı politikalar artık yeni sorunlar üreten bir hal almış durumdadır."

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