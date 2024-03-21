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Siyaset Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti
Siyaset

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

Yeniakit Publisher
2024-03-21 21:00:00 - 2024-03-21 21:05:30
Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

CHP kanallarında sık sık AK Parti düşmanlığı yaparak Milli Görüş'e zarar veren açıklamalarda bulunan Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ı koltuğunda tutan Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'u destekleyen Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirten Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi , İBB Başkan adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Akyüz'ü disipline sevk ettiler

Yeniden Refah Partisi, açıklamaların ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek 'parti çizgisinin sınırlarını aştığı' gerekçesiyle Akyüz'ü, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir.”
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Yeniden Refah Partisi Doğan Aydal'a neden dokunamıyor?

Yeniden Refah Partisi'nin, Akyüz'ü disipline sevk ederken; CHP'nin yarı resmi organı Halk TV başta olmak üzere sık sık muhalif kanallarda AK Parti'yi eleştirip Milli Görüş çizgisine aykırı açıklamalarda bulunarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin arasına nifak sokmaya çalışan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ı hala koltuğunda tutması ise dikkat çekiyor.

Halk TV ekranlarında Murat Kurum'u eleştirip CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nu öven Aydal, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerini Habertürk’ün AK Parti düşmanı moderatörlerine sızdırıp canlı yayında 30 maddeyi anlatarak ittifakı zedelemeye çalışmıştı.

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