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Spor Doğan Alemdar, Ligue 1'e damga vuruyor
Spor

Doğan Alemdar, Ligue 1'e damga vuruyor

Kayserispor'dan sezon başında Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'e transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:59:00 -
Doğan Alemdar, Ligue 1'e damga vuruyor

Kayserispor'dan sezon başında Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'e transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

Sezon başında Kayserispor'dan Fransa'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atan genç kaleci Doğan Alemdar yükselişini sürdürüyor... Büyük bir potansiyeli olan ve gelecekte iyi yerlere gelmesi beklenen Doğan Alemdar, Stade Rennais'e transfer olmuştu.

OCAK AYININ EN İYİSİ

Doğan Alemdar, Ocak ayında gösterdiği performansla Fransa'da her ay verilen ödüllerden birini kazandı. Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç oyuncusu Doğan Alemdar seçildi.

 

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