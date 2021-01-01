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Gündem Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!
Gündem

Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:12:00 -
Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!

Doğal gazda ise ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1 zam yapıldı.

Elektriğe ortalama yüzde 6 zam geldi

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

 

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Yorumlar

saffet

Asgari gecim indim acıklaması nın sabahı rüyanın gördünüz diye 2023 de sorarlar artık millet unutmuyor
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