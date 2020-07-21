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Ekonomi

Doğalgaza alternatif geliyor! Müthiş enerji hamlesi

Doğalgaz dağıtım şirketleri, hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:34:00 - 2020-07-21 13:10:20
Doğalgaza alternatif geliyor! Müthiş enerji hamlesi

Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi için Ar-Ge projesi geliştirdi. Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, doğal gaz dağıtım şebekesine verilen gazın yüzde 6'sının hidrojenden karşılanması planlanıyor. Böylece, tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmadan, hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketleri EPDK tarafından sağlanan Ar-Ge desteğiyle "Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas" projesi üzerinde çalışıyor.

Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor.

AR-GE merkezi oluşturuldu

Söz konusu proje kapsamında, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) teknik merkezi olarak faaliyet gösteren GAZMER Test Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi'nde kurulacak laboratuvarda Ar-Ge merkezi oluşturuldu. Konya'da yer alan bu merkezde, hidrojenin belirli oranla doğal gaza enjekte edilmesinin performans ve çevresel etki değerlendirmesinin ön çalışmaları tamamlandı.

Ön analiz ve simülasyon çalışmalarına göre, doğal gazda bulunan hidrojenin payının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla enerji verimliliği artarken, karbon emisyonlarının da azaldığı gözlemlendi.

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