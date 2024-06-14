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Yaşam Doğalgaz yüklü tır devrildi! Otoyol trafiğe kapatılıyor
Yaşam

Doğalgaz yüklü tır devrildi! Otoyol trafiğe kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-14 22:53:00 -
Doğalgaz yüklü tır devrildi! Otoyol trafiğe kapatılıyor

İzmir’den Aydın istikametin doğalgaz tüpü yüklü tır devrildi. Kaza sonrası Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı. Kaza ihabrı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama riskine karşı Aydın’dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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