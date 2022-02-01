Doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar verilecek?

Isınma yardımı başlığı altında verilen kömür yardımlarının 2022 yılı ile birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verileceği açıklanmıştı. Müjdeli haberin verilmesinin ardından destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından dile getirdiği doğalgaz desteği başvuruları için Şubat ayı işaret edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini açıklamıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz fatura yardımı ne kadar verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak.

Doğalgaza yardımı ne zaman verilecek?

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, Mart'ın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.