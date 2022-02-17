Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği doğalgaz desteğine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?

Doğalgaz yardımı başvurusu başladı mı? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

16 Şubat’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğalgaz desteğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği için başvurular 18 Şubat Cuma günü başlayacak ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.