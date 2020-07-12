  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Doğalgaz ve elektrik şirketleri de 'normal'leşti! İşte şirket çalışanı ile abonenin telefon görüşmesi

Koronavirüsle mücadelede 1 Temmuz tarihinde yeni normalleşme sürecinin başlaması ile doğalgaz ve elektirik şirketleri abonelerin enerjilerini kesmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:56:00 -
Doğalgaz ve elektrik şirketleri de 'normal'leşti! İşte şirket çalışanı ile abonenin telefon görüşmesi

Yeniakit.com.tr

Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme sürecini yaşıyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni dönem başlarken elektrik ve doğalgaz şirketleri de abonelerin enerjilerini kesmeye başladı.

3 ay fatura erteleyen şirketler kesme işlemlerine başladı

Koronavirüsle mücadelede sıkı tedbirlerin uygulandığı günlerde yaklaşık 2,5 ay çalışamadığını belirten bir borçlu, yeniakit.com.tr ihbar hattına doğalgaz şirketinin çalışanı ile arasında geçen telefon görüşmesinin ses kaydını iletti. Görüşmede doğalgaz şirketi çalışanı aboneye borçlu olduğunu hatırlatıyor. Abone ise bu borcun tamamını kapatamayacağını bir kısmını da önümüzdeki ay ödeyebileceğini söylüyor. Doğalgaz şirketi çalışanı ise 'Borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde aboneliğiniz iptal olacak' diyerek cevap veriyor:

Şirket Çalışanı: Vadesi günü geçen borcunuz görünmekte. 2 bin 561 lira ödeme yapılmamış. Ödeme yapılmazsa abonelik kesme işleminiz sağlanacak.

Abone: Ben bu borcun tamamını ödeyemeyeceğim. İki tane düşük düzeyde faturam var. Onları yarın ödeyeceğim. Kalan bin liralık faturayı da ancak önümüzdeki gün ödeyebilirim.

Şirket Çalışanı: Günü geçen bütün faturalarınızı ödemeniz gerekiyor. Ödeme yapılmazsa aboneliğiniz iptal edilecek. Bilginiz olsun.

Abone: Tamam, tamam.

Şirket Çalışanı: Teşekkürler. İyi günler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı